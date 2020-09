Suisse : Solide rebond de l’économie attendu au 3e trimestre

M. Jordan a cependant averti qu’il faudra un certain temps avant que le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse atteigne son niveau d’avant la crise sanitaire. D’autant plus que plusieurs risques subsistent comme une deuxième vague de contamination au Covid-19 et les incertitudes politiques comme l’élection présidentielle aux Etats-Unis et le Brexit.