Finances : Solides, les cantons ont une solvabilité élevée

Le Credit Suisse juge que les cantons restent financièrement solides malgré les effets de la crise due au coronavirus. Seul le Valais voit sa notation de crédit baisser.

Plusieurs cantons, dont Vaud, dont on voit ici le siège du gouvernement, se voient décerner la notation la plus élevé, soit «AAA».

Dans son document, «Manuel de crédit des cantons suisses 2020» publié mercredi, l’établissement de la Paradeplatz relève que les cantons, ainsi qu’une sélection de six villes helvétiques, bénéficient pour la plupart de finances saines. Ces collectivités publiques peuvent aussi s’appuyer sur des fondamentaux économiques solides ainsi que sur la notation de crédit maximale «AAA» de la Confédération, laquelle étaye la solvabilité des cantons du fait de la péréquation financière.

Si l’année 2020 restera historiquement marquée du sceau de la pandémie de Covid-19, la Suisse semble se remettre relativement rapidement de la crise sanitaire et de ses conséquences. Néanmoins, leur impact sur les finances cantonales et communales reste encore difficile à estimer, indique Credit Suisse.

La meilleure notation pour cinq cantons

La version 2020 du manuel de crédit ne fait part que d’un seul abaissement de notation, à savoir celle réservée au Valais. Ramenée à «Low AA», elle ne se voit cependant réduite que d’un cran, non pas en raison des effets de la pandémie de coronavirus, mais au vu du faible profil commercial et de l’endettement important du «Vieux Pays». La perspective reste pour sa part «stable».

Les cantons de Zurich, Zoug, Vaud, Nidwald et Schwyz, se voient décerner la notation la plus élevé, soit «AAA». Ceux du Jura, du Tessin et de Neuchâtel se retrouvent en bas de tableau, tous conservant leur très bonne note «High A".