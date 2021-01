Un lot de ce désinfectant n’offre qu’une protection limitée et fait l’objet d’un rappel.

Le fabricant allemand Solenal lance un rappel pour son désinfectant des mains et des surfaces. Il n’offre pas une protection suffisante contre le coronavirus. Sur son site, la société ne livre pas davantage de détails sur le problème rencontré. «Nous soumettons nos produits à un contrôle de qualité continu, que nous utilisons pour nous assurer qu’ils répondent toujours aux normes les plus élevées de fiabilité et de sécurité» peut-on y lire.