Suisse-UE : Solution en vue pour sauver l’accord-cadre?

Alors que le président de la Confédération, Guy Parmelin, se rendra vendredi, à Bruxelles, la Suisse va proposer un deal à Ursula von der Leyen pour sortir de l’impasse. Enjeu: les pays de l’Est qui ne seraient plus discriminés.

La Suisse va-t-elle réussir à sortir de l’impasse avec l’Union européenne et sauver l’accord-cadre? En tout cas, elle pourrait tenter un coup de poker avec une solution inédite vendredi, lors de la rencontre prévue entre le président de la Confédération Guy Parmelin et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, selon le Blick lundi. Une solution dont devrait discuter ce lundi le Conseil fédéral dans une séance spéciale consacrée à ce sujet.

Guy Parmelin l’avait assuré dimanche dans la presse: «Je ne vais pas jouer les Boris Johnson». Selon lui, la situation helvétique n’est pas comparable au Brexit anglais et la Suisse ne veut pas «sortir d’un accord, mais trouver une solution pour le développer». Et cette solution pourrait passer les pays de l’Est.

Actuellement, les membres «historiques» de l’Union européenne (comme les Français, les Allemands ou les Italiens) doivent avoir résidé chez nous depuis au moins 5 ans pour obtenir un permis C en Suisse. Pour les citoyens de 13 autres Etats-membres, comme les pays de l’Est notamment, cette durée est de dix ans. Du coup, Guy Parmelin pourrait proposer vendredi de supprimer cette «discrimination» et de traiter tous les citoyens de l’UE de la même manière.

Bruxelles va-t-elle se laisser fléchir? Rien n’est moins sûr. Rappelons que la Suisse et l’Union européenne n’ont toujours pas réussi à se mettre d’accord sur les points litigieux de l’accord-cadre depuis 2014. Or, plus d’un million de travailleurs en Suisse dépendent d’un accès sans entraves au marché unique. Les accords bilatéraux sont notamment essentiels pour l’industrie de la recherche et la capacité d’innovation du pays, ainsi qu’une place financière performante.