Moutier: L’heure d’hiver au cœur d’un procès pour homicide

La date de l’accident est tout sauf anodine. Il s’est produit le 31 octobre 2021, première soirée suivant le passage à l’heure d’hiver cette année-là. Et c’est vers 17h50, soit environ une demi-heure après le coucher du soleil, qu’un motard a mortellement percuté un nonagénaire qui traversait la route, quelque part entre les Reussilles et Mont-Tramelan, dans un endroit «dépourvu de lumière», rappelle «Le Quotidien jurassien». À la même heure, la veille, il ne se serait probablement rien passé. Car c’est bien un dépassement d’une voiture entrepris par le motard en l’absence de visibilité qui est la principale cause de l’accident.