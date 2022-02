«Vite, vite!» – Sommaruga a mis les gaz sur le soleil, l’eau et l’air pour du courant vert

«Vite»: c’est le mot qu’a le plus souvent répété Simonetta Sommaruga, jeudi matin, en conférence de presse, lors de sa présentation des mesures proposées par le Conseil fédéral pour doper le développement des énergies renouvelables. «On peut critiquer chacune de ces mesures, chacun de ces pas, chacune de ces solutions. Mais si on se contente de critiquer, alors on ne construit pas de barrage, pas d’installations solaires et pas d’éoliennes. La population attend des solutions, des réponses. Et donc le Conseil fédéral a un plan clair», a-t-elle dit.

Ce plan est divisé en deux parties. Première partie: l’eau et le vent. Le gouvernement veut faciliter les procédures pour la construction de centrales hydroélectriques et d’éoliennes. «Elles durent parfois vingt ans. On peut aller plusieurs fois jusqu’au Tribunal fédéral pour contester une seule autorisation. On perd du temps, de l’argent, et les entreprises préfèrent aller investir à l’étranger», déplore la conseillère fédérale. Désormais, il ne doit plus être possible que de contester une seule fois chaque projet.