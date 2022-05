Suisse : Sommaruga et la filière alimentaire s’engagent contre le gaspillage

Un accord signé entre la conseillère fédérale et 28 dirigeants du secteur de l’alimentation a pour objectif de réduire de moitié les pertes alimentaires évitables d’ici à 2030.

La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga et 28 dirigeants d’entreprises et d’associations de la filière alimentaire suisse (voir encadré) ont signé ce jeudi un accord pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Leur objectif est de réduire de moitié les pertes alimentaires évitables d’ici à 2030 par rapport à l’année de référence 2017. Cet accord s’inscrit dans le Plan d’action contre le gaspillage alimentaire adopté par le Conseil fédéral le 6 avril dernier.

Mesures volontaires d’abord

Les entreprises et associations signataires s’engagent à mettre en place de mesures volontaires et à définir des objectifs de réduction spécifiques à leur secteur. Elles pourront aussi prendre des mesures visant à sensibiliser leurs collaborateurs au problème du gaspillage alimentaire. De plus, elles devront chaque année collecter «les données concernant les quantités de denrées alimentaires perdues et les progrès réalisées», explique le DETEC. Ces informations seront transmises à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).