Salaires des patrons : Sommaruga et Maurer critiquent les versements faits par Swiss à ses cadres

Les deux conseillers fédéraux ont écrit à la direction de la compagnie aérienne pour tancer le versements des parts variables du salaire à certains cadres, alors que la Confédération venait d’aider la compagnie.

Les versements de ces parts de salaires étaient «politiquement insensibles», estiment Ueli Maurer et Simonetta Sommaruga.

Mai 2020: la Confédération vient en aide à la compagnie aérienne Swiss en lui garantissant un prêt bancaire à 80%. Octobre 2020: la compagnie confirme qu’elle verse à certains de ses plus hauts cadres leur part variable du salaire pour l’année 2019, avant la pandémie, alors que les prêts qui l’ont sauvée n’ont pas encore été entièrement remboursés.

La «SonntagsZeitung» rapporte ce dimanche que les deux conseillers fédéraux Simonetta Sommaruga et Ueli Maurer avaient écrit en décembre à la direction de Swiss pour lui faire part de leur désapprobation. Pour eux, la décision était «politiquement insensible» et l’étonnement était grand puisque, au moment des négociations sur le sauvetage de la compagnie, celle-ci s’était engagée à faire preuve de «retenue» au moment de verser les parts variables du top management.

«Merci pour votre franchise»

Conclusion des deux ministres: Swiss (et Edelweiss) devraient dès à présent renoncer à verser des parts variables et à augmenter le salaire de base des cadres supérieurs «jusqu’au remboursement intégral des prêts garantis par la Confédération».

Swiss a répondu et remercié les deux conseillers fédéraux «pour leur franchise», rapporte le journal alémanique. La direction propose que des augmentations des rémunérations de base puissent être faites dès que les prêts seront remboursés à 75%, et non entièrement. En revanche, elle accepte de renoncer à verser les parts variables jusqu’à son remboursement intégral.