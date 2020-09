ONU : Sommaruga inquiète de la répression contre les médias

La présidente de la Confédération estime que les menaces contre les journalistes dans le monde ont atteint une «gravité alarmante», a-t-elle déclaré ce mardi à Genève lors d’une conférence organisée par la Suisse et l’ONU.

L’intimidation, les menaces et les actes contre les journalistes, les dessinateurs de presse et autres représentants de la branche ont atteint une dimension et une «gravité» devenues «alarmantes», a estimé Simonetta Sommaruga au début d’une conférence organisée par la Suisse et l’ONU. Ces derniers mois, des travailleurs des médias ont notamment été arrêtés ou victimes des violences en marge des manifestations contre le pouvoir en Algérie ou au Bélarus.