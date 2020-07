Annexion de la Cisjordanie

Sommaruga met en garde son homologue israélien

La présidente de la Confédération a rappelé jeudi au président israélien Reven Rivlin qu’annexer une partie de la Cisjordanie serait incompatible en termes de droit international.

L’intention déclarée d’Israël d’annexer une partie de la Cisjordanie a été au cœur des discussions qui se sont déroulées lundi et jeudi, indique le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) dans un communiqué. La Suisse est en effet «préoccupée par le risque de réactions violentes et d’une déstabilisation de la région».