Relations internationales : Sommaruga tacle Parmelin en prônant un rapprochement avec l’Europe

Il y a apparemment de l’eau dans le gaz entre la cheffe du DETEC et le ministre de l’Économie. La socialiste a remis en cause les nouveaux traités de libre-échange avec des pays lointains.

La conseillère fédérale socialiste Simonetta Sommaruga estime qu’il vaudrait mieux se rapprocher de l’UE plutôt que de renforcer les partenariats avec des pays tiers. Lucia Hunziker/Tamedia

La Conseillère fédéral Simonetta Sommaruga a fait le point sur la situation de la Suisse dans le cadre d’une rencontre des éditeurs de médias suisses, samedi, à Locarno. Le «Tages-Anzeiger» rapporte mardi que la cheffe du Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a soutenu un renforcement des liens entre la Suisse et l’Europe plutôt que de chercher des nouveaux partenariats avec des pays plus lointains.

La ministre socialiste considère que la mondialisation «atteint de plus en plus ses limites». Selon Simonetta Sommaruga, la globalisation crée des dépendances et rend vulnérable le pays aux manœuvres motivées par le pouvoir et la géopolitique. Elle pense qu’une économie répartie sur plusieurs continents est un pari risqué.

Un temps «révolu»

«Le temps des engouements naïfs, des aventures dans des pays lointains, est révolu», a-t-elle ajouté. Le problème? Ces déclarations contrastent avec la politique économique extérieure prônée généralement par le Conseil fédéral et remettent en cause la ligne défendue par le ministre de l’Économie, Guy Parmelin, souligne le «Tages-Anzeiger».

En novembre dernier, le gouvernement a clairement indiqué qu’il souhaitait continuer à promouvoir les relations commerciales mondiales. En plus de l’accord de libre-échange avec l’UE, la Suisse en a signé 33 autres avec 43 partenaires au total, et de nouveaux partenariats sont prévus, notamment avec l’Inde, la Malaisie, le Vietnam et les pays sud-américains du Mercosur.

Parmelin ne commente pas

Les services de Guy Parmelin ont fait savoir que le conseiller fédéral vaudois ne réagirait pas publiquement aux déclarations de sa collègue. Des élus de droite s’étonnent de la position de la cheffe du DETEC. Christa Markwalder (PLR/BE) et le président du Centre, Gerhard Pfister, partagent le constat général de Simonetta Sommaruga, mais estiment, en substance, qu’il est inutile d’opposer si frontalement ces deux enjeux.

L’irritation est plus grande au sein de l’UDC. «Si l’on suivait les idées de Mme Sommaruga, la Suisse perdrait des milliers d’emplois, sa prospérité serait massivement affaiblie», a réagi le conseiller national Franz Grüter (UDC/LU), président de la Commission de politique extérieure. Simonetta Sommaruga devrait selon lui «s’occuper de ses propres problèmes de sécurité de l’approvisionnement énergétique en Suisse».

Position «claire» saluée

Les parlementaires du PS, en revanche, soutiennent leur collègue de parti. Le conseiller national Fabian Molina (PS/ZH) est convaincu que «pour une mondialisation équitable, qui favorise un développement durable et bénéficie du soutien de la population, il n’y a pas d’alternative à une collaboration plus étroite avec l’Europe». Selon lui, le blocage actuel avec l’UE est un poison pour la Suisse. Molina salue donc vivement le fait que Sommaruga «identifie clairement les problèmes et assume ainsi ses responsabilités».

C’est aussi l’avis de la cheffe du groupe parlementaire des Vert’libéraux, Tiana Moser (PVL/ZH). «Je me réjouis des propos clairs de Mme Sommaruga concernant l’Europe». Elle espère finalement que l’ensemble du Conseil fédéral reconnaîtra que la situation actuelle est tout simplement intenable.

