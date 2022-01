Energie  – Sommaruga veut coiffer les autoroutes de panneaux solaires

Vers le renouvelable

Le président de la faîtière de l’électricité Michael Wider s’est très clairement prononcé en faveur des énergies renouvelables dimanche dans le «SonntagsBlick». «Une chose est sûre: il faut accélérer le développement des énergies renouvelables, développer l'énergie hydraulique et prendre d'autres mesures pour les mois d'hiver», a-t-il dit. «Il ne faut pas non plus oublier l'efficacité énergétique, pour laquelle la Suisse a encore beaucoup de potentiel», a-t-il ajouté.