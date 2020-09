Après avoir remporté le César du meilleur espoir féminin grâce à son rôle dans «La famille Bélier» et vendu 1,2 million d’exemplaires de son premier album, en 2015, Louane a de quoi être fière d’elle. Cependant, quand son son ascension fulgurante lui fait enfler les chevilles, cela ne dure pas très longtemps. «Il y a des moments où l’on ne garde pas les pieds sur terre, a-t-elle avoué dans «50’inside», sur TF1. Mais j’ai la chance d’avoir un entourage à l’écoute et dur à la fois, que ce soit dans ma famille, dans mon travail ou chez mes amis, il y a toujours quelqu’un pour venir mettre un coup de couteau dans la montgolfière et me dire: «Eh, tu sais qui tu es, arrête de faire n’importe quoi!»