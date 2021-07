Euro 2020 - Sommer: «C’était incroyable de voir tout un pays derrière nous»

Yann Sommer (au micro de la RTS): «On est très déçu bien sûr. Mais très fier de cette équipe aussi. C’était un match difficile, surtout à 10 contre une très forte équipe. On a bien fait les choses, on était bien dans le match, même si c’était compliqué (…) Les tirs au but? C’est dommage, on était devant au début. Félicitations à l’Espagne. C’était incroyable de voir tout un pays derrière nous. Merci à tout le monde.»