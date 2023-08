Penthalaz (VD): Sommés de partir, les gitans veulent rester jusqu’à dimanche

L’accès au parking du terrain de foot investi par des gitans dimanche à Penthalaz (VD) est régulé depuis ce mercredi matin par deux fourgons de police et leurs unités. Le bras de fer a véritablement commencé entre les autorités et les occupants illégaux, tandis que la commune n’a pas souhaité infléchir sa position. «Nous exigeons la restitution de la place. La loi est la même pour tout le monde. Cette occupation est illicite. Des solutions ont été proposées dans d’autres communes par le préfet Olivier Fargeon (ndlr: le médiateur cantonal auprès des gens du voyage). Maintenant, à la gendarmerie de faire son job, nous, on a fait le nôtre et on ne négociera rien», insiste le syndic Olivier Chapuis, excédé par la situation.

«On va payer la location»

Sommés officiellement de quitter les lieux, les gitans veulent prolonger leur séjour. Bartalo Dillo, le pasteur responsable du camp, précise la position de sa communauté: «Nous voulons rester jusqu’à dimanche. On va amener des bennes et payer la location de la place. On est prêts à laisser une caution de 3000 francs, tout de suite. On rendra la place propre et on ne va rien dégrader, qu’importe qu’on ait été très mal accueillis ici.»