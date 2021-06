Vaud - Sommés de payer pour ce qu’ils n’ont pas commandé

Un Vaudois de 38 ans a été jugé mardi à Lausanne pour escroquerie par métier, tentative d’escroquerie et blanchiment d’argent, notamment. Son complice, résidant au Maroc, usurpait l’identité de tiers via leurs propres comptes clients sur des sites de vente en ligne, tels que Zalando ou Digitec Galaxus. Pour passer commande, le voyou utilisait des numéros de cartes de crédit volées, des comptes PayPal hackés ou un paiement sur facture. Il faisait ensuite acheminer les appareils électroniques et autres vêtements au domicile du Vaudois, lequel revendait la marchandise sur Anibis 20 à 30% moins cher que le prix neuf. Le duo d’escrocs se partageait les bénéfices. Le préjudice total s’élève à environ 70’000 francs.

Que faire en cas d’escroquerie?

Malika Pessard insiste: «Il est important de demander l’annulation de la facture par écrit, par exemple par le biais des formulaires en ligne, afin de laisser des traces écrites de sa démarche.» À l’ère du numérique, pour réduire le risque de cyberescroquerie, elle recommande également de «rester parcimonieux avec les données que l’on communique sur internet. Car plus on en fournit, plus on s’expose aux arnaques».