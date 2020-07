Haïti

«Sommes nous les ennemis à abattre des autorités?»

Une nouvelle répression policière brutale de manifestants pacifiques à Port-au-Prince inquiète les défenseurs des droits humains.

Des agents de la police nationale haïtienne (PNH) ont lancé plusieurs grenades lacrymogènes et également tiré en l'air à balles réelles pour disperser le rassemblement d'environ 200 personnes devant le ministère de la Justice, a constaté une journaliste de l'AFP.

Le slogan «Nou vle viv» (»nous voulons vivre» en créole) largement repris sur leurs t-shirts et pancartes, les manifestants dénoncent, dans les rues et les réseaux sociaux, le fait de n'avoir plus en Haïti qu'une espérance de vie «de 24 heures renouvelables».