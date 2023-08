Sommet des Brics: Les pays émergents pourraient élargir leurs rangs

Malgré certaines divergences, les cinq pays font front commun et maintiennent leur revendication d’un monde multipolaire.

La Chine, poids lourd économique du groupe, a clairement réitéré mardi à l’ouverture du sommet sa position en faveur d’un élargissement. Pékin veut «faire avancer la question de l’ouverture à de nouveaux membres», a affirmé le ministre du Commerce Wang Wentao, dans un discours prononcé au nom du président Xi Jinping, présent au sommet. L’Afrique du Sud et le Brésil sont sur la même ligne, tandis que Moscou, sous le coup de sanctions pour son invasion en Ukraine, a besoin d’alliés diplomatiques.

Reste l’Inde, autre locomotive économique du groupe, qui se méfie de son rival régional chinois. Le Premier ministre Narendra Modi n’a pas abordé le sujet de l’élargissement au premier jour de la rencontre. Dans une litanie de chiffres et d’exemples, il s’est contenté d’exposer la rapidité de la croissance de son pays. Les Brics produisent un quart de la richesse mondiale et les cinq membres rassemblent 42% de la population du globe.

Une vingtaine de pays ont demandé leur adhésion et autant ont fait connaître leur désir d’entrer dans le bloc. Cuba, le Nigeria ou encore l’Iran sont candidats. «Le monde change», a souligné le président sud-africain Cyril Ramaphosa à l’ouverture de la session mercredi, réclamant «une réforme fondamentale de la gouvernance mondiale afin qu’elle soit plus représentative».

Position «non-alignée»

Les Brics ont unanimement réaffirmé au sommet leur position «non-alignée» et leur revendication d’un monde multipolaire, à un moment où les divisions ont été accentuées par l’invasion russe en Ukraine. Alliage composite de pays géographiquement éloignés et dotés d’économies à la croissance inégale, les pays membres ont pour socle commun leur volonté d’affirmer leur place dans le monde, en particulier au regard de l’influence des Etats-Unis et de l’Union européenne.