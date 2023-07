Vilnius: Une adhésion de l’Ukraine rendra l’Otan «plus forte», dit Zelensky

«Foi en une OTAN forte»

«L’OTAN donnera à l’Ukraine la sécurité. L’Ukraine rendra l’OTAN plus forte», a déclaré Volodymyr Zelensky sous les applaudissements, avant d’assister, avec son homologue lituanien, à une cérémonie de levée d’un drapeau ukrainien amené de Bakhmout, la ville de l’est où s’est déroulée la bataille la plus longue et la plus meurtrière de la guerre. «Aujourd’hui à Vilnius se trouve un drapeau de la bataille de Bakhmout (…) une des batailles les plus décisives pour la liberté en Europe», a poursuivi Volodymyr Zelensky. «Dans les ruines de Bakhmout, sur les champs d’autres batailles en Ukraine, les ambitions agressives russes resteront vaincues», a-t-il ajouté. Le président ukrainien a dit avoir «foi en une OTAN forte» qui «n’hésite pas, ne perd pas de temps». «Et je voudrais que cette foi devienne confiance – confiance dans les décisions que nous méritons», a-t-il lancé.