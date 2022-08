L'accent cubain d'Ana de Armas en Marilyn buzze

Ana de Armas : Son accent cubain défendu par les héritiers de Marilyn

Le président de la société qui gère l’héritage de Marilyn Monroe est monté au créneau pour défendre la comédienne de 34 ans. «Ana a su capturer l’essence de la voix de Marilyn. Marilyn était connue pour sa manière de respirer, qui était en fait une tactique qui lui avait été enseignée par un orthophoniste pendant son enfance pour l’aider à surmonter un bégaiement», a réagi Nick Woodhouse, auprès de TMZ. Selon lui donc, l’accent importe peu, c’est la manière de parler qui prime pour «capturer la vraie Marilyn». Et de poursuivre: «Elle a été une muse et une inspiration pour des fans de tous genres, de toutes ethnies et de tous milieux. Son influence ne fera que se poursuivre. Il n’y a donc pas de règles quand il s’agit pour une artiste de savoir comment rendre hommage à Marilyn».