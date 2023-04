Argovie: Son accident avec une e-trottinette non homologuée lui coûte cher

Un accident de trottinette électrique (ou e-scooter) coûte cher à un Argovien de 42 ans. L’homme a perdu le contrôle de son engin en octobre dernier à Aarau et a été renversé par une voiture alors qu’il roulait entre 20 et 30 km/h. Dans sa chute, il a subi entre autres une déchirure de la base du crâne, son nez a été fracturé et plusieurs dents se sont cassées. Mais ses malheurs ne s’arrêtent pas là, raconte samedi l’ «Aargauer Zeitung».