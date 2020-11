«Je sentais que je pouvais les sauver»

En tentant de secourir son enfant, Samantha s’est à son tour mise en danger, raconte ABC 7. Non loin, Kevin et sa fiancée ont entendu les cris de détresse. Et le jeune homme n’a pas hésité une seconde: «Je fais de la natation de compétition depuis l’âge de 3 ans, alors je sentais que je pouvais les sauver», témoigne le Californien. L’intuition de Kevin était la bonne: rapidement rejoint par un sauveteur, le jeune homme est parvenu à tirer Samantha et Haylee de là.