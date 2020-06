Ellie Goulding

Son activisme dérange ses fans

La chanteuse Ellie Goulding a constaté que son engagement contre le réchauffement climatique nuisait à sa carrière…

Très engagée en faveur de l’écologie, Ellie Goulding n’imaginait sans doute pas que ses idées allaient contrarier un grand nombre de ses admirateurs. C’est pourtant ce qu’elle a constaté sur ses réseaux sociaux. «Je perds des milliers d’abonnés à chaque fois que je publie quelque chose qui parle du réchauffement climatique», a confié la chanteuse au podcast So Hot Right Now. Mais elle a sa propre explication face à ces défections: «Si les gens me suivent, ce n’est tout simplement pas pour des questions d’environnement.»