Bâle-Campagne : Son addiction à la coke l’a rendu paranoïaque

Un quadragénaire s’est retrouvé mercredi devant le juge pour avoir menacé une famille avec une arme alors qu’il avait consommé de la cocaïne. Il est condamné à de la prison à cause de la drogue.

«J’étais tombé dans un trou», a lancé mercredi un homme de 46 ans au Tribunal pénal de Muttenz (BL). Au moment où les faits qui lui sont reprochés sont survenus, en juin 2020, il consommait énormément de drogue, surtout de la cocaïne. Et ces substances ont provoqué chez lui des psychoses paranoïaques. C’est ainsi qu’il a fait irruption, armé, chez un voisin et qu’il a menacé trois personnes, dont un enfant de deux ans. Il s’est ensuite barricadé chez lui ce qui a nécessité l’intervention en masse de la police. Finalement, il a pu être arrêté sans violence. Mais, pour ces faits, il ne sera pas poursuivi pénalement. Le Ministère public et la défense ont convenu que l’homme agissait sous l’effet d’un délire et qu’il était incapable de se sentir coupable.