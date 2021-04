Jeux vidéo - Son allure glamour cache une sacrée combattante

Accusée à tort d’avoir assassiné le roi, une jeune fille aussi téméraire que dévêtue doit s’exiler et prouver son innocence à la force de ses poings, ou plutôt de ses doubles lames aiguisées comme des rasoirs. La princesse Ji va dès lors nettoyer de fond en comble de superbes niveaux en deux dimensions de toutes les horreurs qu’ils renferment. Elle peut compter sur la rapidité de ses armes et sur l’adresse du joueur aux commandes.

Le gameplay incroyablement nerveux demande passablement de réflexes et une bonne vision pour s’y retrouver au milieu d’affrontements parfois confus, dans une avalanche d’effets spéciaux. Mais l’ajout d’une grosse épée aussi lente que puissante apporte un peu de subtilité au gameplay et permet de respirer l’espace d’un instant avant de rebasculer sur les petites dagues. Devenant plus vigoureuse au fil de l’aventure grâce à l’acquisition de pouvoirs spéciaux dévastateurs, la jeune fille va rencontrer des adversaires de plus en plus retors jusqu’à l’affrontement final.