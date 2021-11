Tir d’Alec Baldwin : Son ami Dwayne Johnson n’utilisera plus d’armes réelles dans ses films

La société de production de l’acteur américain se servira dorénavant d’armes en plastique et les effets spéciaux nécessaires seront réalisés en post-prod.

«Je ne peux parler qu’en mon nom, mais je peux vous dire, sans l’ombre d’un doute, que sur tous les films sur lesquels nous allons travailler avec Seven Bucks Productions – n’importe quel film, ou série télévisée, ou n’importe quelle autre chose que nous produisons – nous n’utiliserons plus du tout d’armes réelles», a précisé The Rock. La société de production se servira dorénavant d’armes en plastique et les effets spéciaux nécessaires seront réalisés en post-production. «On ne s’inquiète pas du coût», a ajouté Dwayne Johnson.