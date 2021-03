En 2019 d’abord, la justice genevoise lui inflige une ordonnance pénale, à laquelle il fait opposition. Un an plus tard, le Tribunal de police le juge à nouveau coupable. L’accusé écope de jours-amende avec sursis. Mais l’homme ne se démonte pas et fait appel. Cette fois, il évoque les raisons, jusqu’alors gardées secrètes, qui l’ont poussé à prendre le volant. Résultat: la Chambre pénale d’appel et de révision l’a blanchi, estimant qu’il était en quête d’intimité, ne faisant que quelques mètres en voiture, sans avoir pour projet de prendre la route.