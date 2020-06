Royaume-Uni

Cérémonie réduite pour l’anniversaire d’Elizabeth II

Pour cause de pandémie, la traditionnelle cérémonie militaire à Windsor à l’occasion des 94 ans de la reine d’Angleterre a été restreinte.

Fêter en comité réduit

Mais en raison de la pandémie, cette parade a été annulée et remplacée par un événement de taille plus modeste au château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres de Londres, où Elizabeth II et son époux le prince Philip vivent depuis le mois de mars. En raison de leur âge, la souveraine et son mari, le duc d’Edimbourg, 99 ans, font partie de la population à risque face à la maladie Covid-19.