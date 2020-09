Eva* devait devenir propriétaire. Elle risque de se retrouver à la rue. L’appartement dont les clés devaient lui être remises le 30 septembre dans le nouveau quartier de l’Adret, à Lancy, est en passe de lui filer entre les doigts. Or, elle a déjà résilié le bail de son logement actuel.

Son avocat, Me Marc Lironi, vient de mettre en demeure la régie Brolliet, qui gère ce chantier pour le compte de la FPLC (Fondation pour le logement bon marché et l’habitat coopératif), de lui donner les clés comme prévu. «J’ai l’impression que tout a été mené, à tout le moins, de façon désordonnée, voire chaotique.»

En 2018, Eva avait signé une promesse d’achat-vente pour ce bien devant lui être livré fin juillet 2020. En mars, vu la fermeture des chantiers due au Covid, un report est annoncé. En juin, la date du 30 septembre lui est communiquée. Puis, ça se gâte: le même mois, elle reçoit une prorogation prolongeant le délai au 1er octobre… 2021. Jugeant ce délai «totalement disproportionné, les chantiers ne s’étant arrêtés qu’une semaine», elle ne signe pas, mais pense toujours emménager fin septembre, n’ayant jamais indiqué avoir changé d’avis. Grave erreur: Brolliet lui annonce au début du mois que vu l’absence de paraphe, la priorité va être donnée à un autre acheteur. Ce revirement tardif scie Eva, dont les protestations ne changent rien. Elle a donc lancé une procédure.

En raison de celle-ci, la régie Brolliet dit ne pas pouvoir communiquer. «Le vendeur réserve ses réponses à l’avocat.» La FPLC n’a ainsi pas répondu aux sollicitations.