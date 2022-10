Meghan Trainor cartonne grâce à Candy Crush

La chanteuse américaine est fan du jeu développé par l’entreprise britannique King Digital Entertainment. DR

Meghan Trainor fait un démarrage canon aux États-Unis avec l’album «Takin’ It Back», successeur de «Treat Myself» et «A Very Trainor Christmas», tous deux sortis en 2020 et qui n’ont pas fait grand bruit. Le cinquième disque de la chanteuse, paru le 21 octobre 2022, s’est hissé jusqu’à la 2e place sur iTunes aux États-Unis, juste derrière «Midnights» de Taylor Swift. «Je hurle. Numéro 2!» a écrit dans une story Instagram l’artiste de 28 ans.

À l’instar de Travis Scott, Aya Nakamura ou encore qui ont utilisé «Fortnite» pour faire leur promo, la musicienne doit le succès de «Takin’ It Back» en grande partie à son partenariat avec un célèbre jeu: sur «Candy Crush Saga», elle a bénéficié d’une publicité d’enfer depuis la veille de la publication de la galette. L’application a customisé durant une semaine son écran d’accueil avec une figurine représentant la star, remplacé les bonbons de couleur bleue par des micros et glissé la voix de l’Américaine dans certaines séquences. Et ce n’est pas tout: le clip de «Made You Look», single extrait de «Takin’ It Back», y a été présenté en exclu durant vingt-quatre heures.