Avis de Gjon’s Tears sur Marius Bear à l’Eurovision

Gjon’s Tears : Son avis sur le candidat suisse à l’Eurovision

Gjon’s Tears, 3e du célèbre concours de chant en 2021, a livré son opinion sur Marius Bear qui défendra nos couleurs en mai 2022 à Turin.

S’il y a un artiste qui est bien placé pour donner son avis sur Marius Bear, qui représentera la Suisse à l’Eurovision 2022, c’est Gjon’s Tears. Le Fribourgeois de 23 ans, qui avait fini à la 3e place en 2021 à Rotterdam, estime que c’est un pari «risqué» d’interpréter une ballade comme le fera l’Appenzellois de 28 ans à Turin, en mai 2022, avec «Boys Do Cry»: «Oui, ça comporte des risques. Quand on interprète une ballade, sans aucun danseur et sans un gros show sur scène, c’est un sacré défi d’arriver à toucher tout le public. L’Eurovision est avant tout un spectacle télévisuel, pas une émission de radio. Il ne s’agit pas seulement du chant et de la voix, mais aussi d’un spectacle visuel». Selon lui, après deux ans de pandémie et avec la guerre en Ukraine, le public a aujourd’hui envie de s’amuser et de se distraire.