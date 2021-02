Mélanie Dedigama : Son bébé a frôlé la mort

La starlette de téléréalité Mélanie Dedigama a eu la peur de sa vie en découvrant que sa petite fille avait arrêté de respirer pendant plusieurs secondes.

Jeune maman, Mélanie Dedigama tient à sa petite Naya comme à la prunelle de ses yeux. C’est donc un immense choc que la starlette de téléréalité a eu après avoir appris que son bébé âgé de 8 mois avait frôlé la mort dans la nuit du dimanche au lundi 8 février 2021. Mélanie et son compagnon, Vincent, papa de sa fille, s’étaient absentés pour passer la soirée chez des amis, laissant leur progéniture sous la surveillance de sa nounou, Manette. «Je ne sais pas pourquoi, pendant la soirée, je demande à Manette comment va Naya, si elle fait bien dodo… Elle me dit qu’elle s’est réveillée. Je dis: «Mais comment ça, elle s’est réveillée ? Est-ce que tu penses qu’elle va se rendormir?» Elle met du temps à me répondre mais elle finit par me dire que c’est bon, elle s’est rendormie» a raconté la jeune femme dans une Story Instagram.