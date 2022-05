Angleterre : Son bébé de 18 mois tombe dans une bouche d’égout

Amy a vécu un véritable cauchemar, quand son petit Theo Prior a disparu dans une canalisation: elle a immédiatement sauté pour le sauver.

Les images capturées par les caméras de surveillance et diffusées par le Daily Mail sont terrifiantes: on y voit le petit Theo Prior, 18 mois, tomber dans une bouche d’égout et disparaître sous le couvercle, sous les yeux de sa maman. L’incident s’est déroulé dimanche dernier, dans une rue de Tenterden, dans le Kent.

«On sortait pour aller voir son père», raconte Amy Blyth, 23 ans. Mère et enfant passent une première fois sur la bouche d’égout. «J’ai vu que le couvercle était un peu branlant mais je ne savais pas dans quelle mesure», poursuit la mère. Sur les images, on voit le petit garçon - sans doute amusé par le couvercle - revenir sur ses pas… et tomber.

«Ça aurait pu finir bien plus mal»

Ni une ni deux, la maman se précipite, balance le couvercle et plonge dans le trou pour sortir son petit garçon. «C’était trop profond pour que je me penche pour l’attraper. J’ai sauté et cambré mon corps, je ne sais pas comment j’ai fait pour plier mon corps de cette façon pour l’extirper».

Facebook Amy Blyth

Amy et Theo Prior sont couverts de déjections humaines et la maman a très peur que le petit garçon ait bu cette immonde mixture. Elle l’emmène à l’hôpital qui ne diagnostique heureusement qu’une légère commotion cérébrale. «Ça aurait pu finir bien plus mal, s'il était tombé la tête la première, je ne sais pas s'il serait encore là». Et si personne ne l’avait vu? «Personne ne l’aurait retrouvé».

«Comprendre ce qui s’est passé»

Des images qui hantent la jeune maman: «Ça me rend malade d’y penser, c’est un cauchemar absolu (…) Maintenant mon bébé crie dès que je m’éloigne un peu». Elle demande aujourd’hui des comptes et a porté plainte contre Southern Water, la société responsable du traitement des eaux usées.

Cette dernière a réagi: «Il s’agit clairement d’une situation bouleversante pour les personnes impliquées, notre équipe est sur place, nous prenons cette affaire très au sérieux, et notre première priorité est de sécuriser la zone», a-t-elle indiqué. «L’étape suivante sera de comprendre ce qui s’est passé».

Le petit garçon va bien. Facebook Amy Blyth