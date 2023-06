Argovie: Son bébé n’attend pas, elle accouche aux portes de l’hôpital

Une naissance peu banale s’est produite mercredi à Aarau. Une femme a mis au monde un enfant près d’une entrée secondaire de la maternité de la clinique Hirslanden. Contacté, le responsable des médias, Philipp Lenz, confirme qu’un accouchement a eu lieu devant l’hôpital. «Le bébé est venu au monde vers 12 h 30.» Les médecins et les sages-femmes se sont immédiatement rendus sur place. «La mère et le nouveau-né se remettent maintenant tranquillement de cette naissance rapide et inattendue. Ils sont tous deux en bonne santé.»