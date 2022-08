Le voyage en train chaotique d'Alice Detollenaere

Alice Detollenaere : Son bébé pleure, les passagers s’irritent, elle se fâche

«Toutes nos excuses aux passagers du TER Intercité 4663 à destination de Marseille qui ont voyagé à nos côtés», a d’abord écrit le mannequin de 35 ans sur Instagram. Alice a ensuite listé les commentaires plutôt désagréables auxquels elle a fait face quand elle essayait de calmer son enfant, tout en y répondant. «Elle est trop gentille, moi je te le calmerai direct le gamin», «Bah oui, mais il a un an, c’est un bébé et il est fatigué», «Vous ne pouvez pas plutôt aller dans le sas?» «J’irais volontiers s’il n’y faisait pas 40 degrés et 130 décibels» ou encore «Il ne peut pas faire un peu moins de bruit quand il pleure?» «Si, attendez je cherche la télécommande», a-t-elle posté. Elle a tout de même terminé son message sur une note plus positive à l’égard des «gens plein de compassion». «C’est d’eux dont je me souviens. Comme cette jeune femme qui a tenu mes bagages dans la rame de métro bondée il y a quelques jours sans que je ne lui demande pendant que j’essayais de calmer Marius. Votre geste m’a tellement soulagée. J’ignore qui vous êtes mais votre maman doit être fière de vous».