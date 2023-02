Alexandra de Koh-Lanta: Son bébé souffre d’une maladie rare

Alexandra de «Koh-Lanta» : Son bébé souffre d’une maladie métabolique rare

L’ex-aventurière a indiqué que sa fille avait été hospitalisée dès son arrivée sur Terre, durant plusieurs semaines, pour soigner notamment une détresse respiratoire et une infection. «Même si elle va bien aujourd’hui, nous sommes dans l’angoisse qu’elle tombe malade et qu’elle ne s’alimente pas correctement, nous obligeant à la perfuser à l’hôpital en urgence. Ses sœurs mettent un masque à la maison, évitent les contacts, c’est la galère», a-t-elle expliqué.

Cette nouvelle épreuve, Alexandra Pornet veut la remporter. «Je compte bien donner toute mon énergie et mon temps à mes enfants, car c’est ma vie, mon destin. Je m’efforce de voir le positif. Elle est magnifique et expressive et nous ferons en sorte qu’elle ait une vie normale et épanouie malgré la maladie», a écrit celle dont le courage et la force de caractère ne sont plus à démontrer.