Fribourg: Son bras arraché lors de l’accident est considéré comme une peine suffisante

Âmes sensibles s’abstenir. Un soir de septembre 2021, un motard circulant sur l’autoroute A12 a percuté un panneau d’indication kilométrique de la berme centrale. Son bras gauche a été littéralement arraché et le sexagénaire a continué sa course avant de finalement tomber, 336 mètres plus loin. Il s’est alors retrouvé coincé sous sa machine avec, en prime, un pied cassé et une hémorragie cérébrale. Transféré dans un hôpital, il a passé une dizaine de jours dans le coma, avant de se réveiller avec un bras en moins.