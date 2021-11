France – Son brouilleur coupe le wi-fi dans plusieurs communes

France : Son brouilleur rend le wi-fi inaccessible dans plusieurs communes

Un habitant de Clermont-Ferrand voulait éviter que ses voisins ne profitent de son réseau wi-fi. Armée et cagoulée, la Brigade de recherche et d’intervention est intervenue chez lui.

Un brouilleur de téléphonie mobile, utilisé par un habitant de Clermont-Ferrand, est à l’origine d’importantes perturbations sur les réseaux mobiles et wifi ayant touché cet été la ville et ses alentours, a annoncé l’Agence nationale des fréquences (ANFR).

Saisie par deux opérateurs de téléphonie mobile pour des perturbations sur le réseau, l’ANFR dit avoir identifié dans un premier temps 24 sites mobiles concernés par le brouillage, à Clermont-Ferrand et dans plusieurs communes voisines, dans le compte-rendu de son enquête publié mercredi sur son site.

«Localiser précisément la source du brouillage» s’apparentait selon elle à «chercher une aiguille dans une botte de foin», dans cette ville de plus de 140’000 habitants.

Accompagnés de six policiers de la BRI (Brigade de recherche et d’intervention) mandatés par le parquet de Paris, encagoulés, casqués et armés de fusils d’assaut, ils avaient pénétré dans l’immeuble pour identifier l’appartement.