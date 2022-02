Le business hot de Nathalie choque la Toile

Nathalie Andreani : Son business hot en famille choque la Toile

L’ex-candidate de téléréalité, Nathalie Andreani, s’est reconvertie dans l’érotisme sur le Net, avec l’aide de son frère et de l’une de ses filles.

Révélée en 2014 dans «Secret Story 8», Nathalie Andreani, que l’on a aussi vue dans «Les Anges 7» et dans «La villa des cœurs brisés 2», a tourné la page de la téléréalité. La Française de 51 ans, qui gère deux boutiques de vêtements à Bastia, en Corse, gagne maintenant principalement sa vie dans l’érotisme. Elle a ouvert un compte payant OnlyFans où ses 3000 abonnés peuvent la voir dénudée sur des clichés ou dans des vidéos.

Interviewée dans «Sept à Huit», sur TF1, dimanche 20 février 2022, l’ex-compagne de Vivian Grimigni a expliqué qu’elle assumait complètement cette activité très lucrative qui lui rapporte jusqu’à 150 000 euros par mois. En plus, Nathalie, qui avait été harcelée par un internaute en 2016, a le soutien de ses proches. Parmi les dix employés qui gèrent sa plateforme figurent deux membres de sa famille. L’une de ses filles, Ève, 24 ans, la photographie régulièrement en lingerie, dans des poses lascives. «Ça ne me gêne pas, c’est joli. Je ne trouve pas ça vulgaire. Elle n’est pas toute nue», a confié la jeune femme. Le frère de Nathalie, Jean-François, la conseille depuis ses débuts dans ce business et lui donne son avis dans le choix des photos hot qu’elle publie. «Je suis fier d’elle pour une raison très simple. Elle a beaucoup de dignité. Elle assume ce qu’elle fait», a affirmé l’homme d’affaires.