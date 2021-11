Football – Son but historique est célébré avec son fils

L’égalisation du joueur paraguayen de 37 ans, à la 31e minute, lui a permis de battre le record du plus grand écart entre deux buts inscrits par le même joueur dans le championnat d’Eredivise. Barreto s’est permis le luxe d’effacer un record (13 ans, 11 mois et 22 jours) détenu par la star néerlandaise Robin van Persie (entre le 15 février 2004 et le 8 février 2018 avec Feyenoord Rotterdam).

En inscrivant un but de la tête sur un corner, le capitaine du NEC Nimègue a , lui, marqué très exactement 14 ans et 216 jours après avoir inscrit son dernier goal dans le championnat de première division néerlandais.

Le joueur sud-américain avait rejoint NEC Nimègue en 2004 et disputé 97 matches pour le club néerlandais, avant de partir en Italie (Reggina, Atalanta, Palermo et Sampdoria) puis de revenir dans le club néerlandais en juillet 2020.

Il célèbre avec son fils

«C’était un grand moment. Nous n’avions pas convenu cela à l’avance. J’ai soudainement pensé à lui après mon but et j’ai voulu fêter le but avec lui, a expliqué Baretto après le match au média néerlandais de gelderlander. Ma femme et mes deux plus jeunes enfants ont regardé le match à domicile à la télévision à la maison et je pense qu’ils l’ont aussi apprécié.»