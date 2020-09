Attentat contre Charlie Hebdo : Récit de huit heures d’«apnée» aux mains des frères Kouachi

Le graphiste de l’imprimerie où s’étaient retranchés les auteurs de la tuerie commise au siège de Charlie Hebdo raconte comment il a survécu en se cachant sous un évier.

«C’est eux, ils ont des kalachnikov. Va te cacher, j’y vais». Ce 9 janvier 2015, Chérif et Saïd Kouachi, traqués depuis la tuerie commise au siège de Charlie Hebdo deux jours plus tôt, viennent de sonner à l’interphone de l’imprimerie de Michel Catalano, en Seine-et-Marne.

Lilian, jeune graphiste de l’entreprise, obtempère et, «sans hésitation», «décide de (se) cacher sous l’évier». «Grand bien m’en fasse, j’y avais pensé la veille si jamais ils venaient ici», confie-t-il devant la cour d’assises spéciale, d’une voix faible.

«Recroquevillé» dans une partie du minuscule meuble de cuisine, coincé près de flacons et de matériel d’entretien, il restera dissimulé «huit heures et demi» jusqu’à sa libération vers 17h00 par le GIGN, qui vient d’abattre les deux terroristes.

Les oreilles comme seul repère

Pendant les longues heures d’angoisse passées dans sa cachette, paralysé par la peur d’être découvert, «je n’avais plus qu’un seul repère: mes oreilles», explique, tendu, le jeune homme, chemise à carreaux et cheveux longs coiffés en chignon.

Dans la pièce voisine, il entend «des bribes de conversations» entre Michel Catalano et les preneurs d’otages, et ce qui ressemble à «des sermons». Puis le bruit de la machine à café et «des pas» se dirigeant vers lui.