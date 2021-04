Attalens (FR) - Son chauffeur Uber l’aurait forcée à toucher son pénis et essayé de l’écraser

C’est à cet endroit que le chauffeur aurait tenté d’écraser le couple. xfz

La plaignante n’oubliera jamais cette nuit de mars 2018. Elle en fait encore des cauchemars et craint désormais de se retrouver seule. Après avoir passé la soirée à Lausanne avec des amis, cette jeune femme de 26 ans à l’époque, a pris un taxi Uber pour rentrer à Attalens (FR). Mais, dans le véhicule, tout est allé de travers.

Selon elle, le chauffeur a commencé par lui caresser le visage. «J’ai reculé, mais je n’ai rien dit. Je suis restée bouche bée», a-t-elle expliqué aux juges, mercredi. Puis, le quinquagénaire aurait tenté d’introduire son pouce dans sa bouche. Et lorsqu’elle l’a repoussé, il lui aurait attrapé la main pour la plaquer sur son pénis en érection. La jeune Fribourgeoise l’a retirée et a appelé son copain. Comme il ne répondait pas, elle lui a envoyé des messages, expliquant ce qui venait de se passer et le suppliant de l’aider. «Il a mis ma main sur sa bite. Help, please!» a-t-elle écrit.

Lorsque le véhicule est arrivé à destination, le jeune homme était présent. Il a ouvert la porte du chauffeur, l’a agrippé par le col, et lui a demandé des explications. «Il était énervé, mais sa colère était légitime», estime l’avocat du couple. Le chauffeur aurait alors démarré en trombe, fait demi-tour et tenté de les écraser, une première fois. Mais ils se sont mis à l’abri. Le chauffeur serait ensuite reparti dans l’autre sens et aurait refait demi-tour, avant de foncer une seconde fois sur eux.

Des versions opposées

Le prévenu, accusé de contrainte sexuelle et de mise en danger de la vie d’autrui, a toutefois livré une version diamétralement différente. Il a dit que c’était elle qui avait tenté de le tripoter et que lui s’était contenté de la repousser. Une fois à Attalens, le jeune homme aurait tenté de l’étrangler, après avoir proféré des propos racistes. Et il n’aurait jamais essayé d’écraser les plaignants.

«J’ai rarement été confronté à des versions aussi différentes, a souligné le procureur. Tout va donc se jouer sur la crédibilité. Et, d’un côté, nous avons un couple dont les explications sont claires, précises et en tout point concordantes, et qui n’ont jamais varié. De l’autre, nous avons une personne qui n’a pas arrêté de modifier sa version et dont le comportement a tout de celui d’un prédateur.» Se rangeant du côté des plaignants, le Ministère public a demandé une peine de 20 mois de prison.

Pour sa part, la défense a surpris en ne suivant pas la ligne de son client. L’avocat a émis des doutes sur la qualité de l’acte d’accusation et tenté de requalifier les faits. Pour lui, il n’y a pas eu de contrainte sexuelle, mais une confrontation à un acte d’ordre sexuel. Et la différence est importante, puisque dans ce cas il y aurait prescription. Quant à la mise en danger de la vie d’autrui, «elle n’est pas avérée. S’il avait eu peur, le couple aurait dû fuir et pas rester sur place», estime l’avocat, qui plaide l’acquittement. Verdict le 5 mai.

Un enregistrement compromettant Encore dans l’habitacle, la jeune femme a fait un enregistrement sur lequel on l’entend demander au chauffeur pourquoi il a pris sa main pour la poser sur son pénis. Le chauffeur répond, en anglais, que c’était pour s’amuser et qu’il est désolé. La défense a tenté, sans succès, de faire retirer cet enregistrement du dossier, puisqu’il a été fait à l’insu du prévenu. Durant le procès, ce dernier a expliqué qu’il avait mal compris la question. En fait, il était désolé d’avoir repoussé les avances de la plaignante.