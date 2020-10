Donald Trump s’apprête à regagner la Maison-Blanche, selon ses médecins. Et l’ambiance s’annonce électrique dans l’aile Ouest, où le chef de cabinet du président risque de passer un mauvais quart d’heure. Samedi, lors d’un point presse, le médecin de Donald Trump avait donné des nouvelles rassurantes du «commander in chief», assurant qu’il était «d’excellente humeur» et qu’il se portait bien.