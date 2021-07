Annoncer la morsure

«De manière à ce qu’une enquête administrative soit ouverte, cette dame peut consulter son vétérinaire pour qu’une annonce de morsure soit faite», déclare le Service lausannois des parcs et promenades. Il souligne qu’en plus des quatre parcs à chien, les canidés peuvent aussi s’ébattre librement au bord du lac et en forêt, y compris urbaine, excepté d’avril à mi-juillet selon la loi fédérale sur la faune. Quant à la Municipalité, elle répondra à la rentrée à un postulat visant à améliorer les possibilités d’ébats pour les chiens en ville; on en dénombre 4’400 dans la capitale vaudoise. Les députés vaudois du Grand Conseil ont eux, à l’unanimité moins une abstention, fin juin, balayé une pétition qui demandait un assouplissement de cette interdiction saisonnière. Du côté de Nyon (VD), un débat similaire a lieu.