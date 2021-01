En Angleterre : Son chien se met à boîter pour lui remonter le moral

Un Londonien avec une jambe dans le plâtre a dépensé 360 francs chez le vétérinaire pour vérifier l'état de santé de son chien. L'animal cherchait juste à imiter son maître.

Le chien, plus fidèle compagnon de l'homme, n'a pas fini de nous réserver des surprises. Une nouvelle illustration nous en a été donnée au Royaume-Uni, où un Londonien a vécu une drôle d'aventure avec son animal favori. Russel Jones, la quarantaine, s'est brisé la cheville au mois de juin dernier et a dû porter un plâtre pendant quelques semaines. Curieusement, simple coïncidence ou non, son lévrier s'est mis à boiter au même moment.