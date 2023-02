Le choix de carrière de Victor Belmondo a inquiété son père

Victor Belmondo : Son choix de carrière a inquiété son père

«Ce n’est pas qu’il me freinait mais il me mettait en garde. Il me disait que c’était un métier où déjà je n’avais aucune certitude d’y arriver. Et puis si un jour ça marchait, ça pouvait aussi s’arrêter du jour au lendemain donc il m’a poussé à apprendre d’autres métiers», a expliqué le jeune homme dans l’émission «C à Vous», vendredi 17 février 2023, sur France 5. Alors pour assurer ses arrières et réconforter son paternel, Victor a suivi des études dans une école de cinéma où il s’est spécialisé dans le scénario. «Ça l’a rassuré parce que déjà j’ai eu un diplôme d’assistant à la réalisation, donc j’avais le bac plus le diplôme d’assistant», a-t-il dit.