Cardi B : Son clip a coûté un million de dollars

La rappeuse américaine Cardi B a révélé le prix exorbitant de la mise en image de son dernier tube en date.

On rappellera qu’à ce jour, le clip le plus cher du monde, reste celui de Michael et Janet Jackson pour leur chanson «Scream». Pour réaliser la vidéo, en noir et blanc, du duo, en 1995, l’Américain Mark Romanek a bénéficié d’une enveloppe de 7 millions de dollars.