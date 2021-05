Julie Ricci - Son clip avec ses petits fait rire la Toile

Julie Ricci : Son clip avec ses enfants fait rire la Toile

L’ex-candidate de téléréalité Julie Ricci vient de sortir la vidéo de son premier single. Elle est criblée de critiques.

Folle d’amour pour ses deux petits garçons, Gianni, 2 ans, et Giovann, 1 an, qu’elle a eus avec son mari, Pierre-Jean Cabrières, Julie Ricci a sorti son premier single, «Pour toi», qui célèbre sa vie de jeune maman. Dans sa vidéo, qu’elle a réalisée et diffusée sur Instagram, l’ex-candidate de téléréalité passe des moments tendres et complices avec sa famille. Cependant, son bonheur traduit en musique et en images est loin de faire l’unanimité auprès des internautes. Ils ont été très nombreux à la critiquer. «On te préfère quand même en influenceuse», a-écrit l’un d’eux, «Mais c’est pas ta voix!» a balancé un autre, ou encore, «La chanson, c’est pas fait pour tout le monde, on en oublie qu’il faut avoir du talent», ajoute un autre. «C’est gênant», pouvait-on aussi lire.