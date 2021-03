Lil Nas X : Son clip diabolique créé la polémique

Dans sa nouvelle vidéo, Lil Nas X se retrouve en enfer et fait une danse lascive à Satan. Il est accusé de corrompre la jeunesse.

Lil Nas X a frappé très fort avec son nouveau clip, «Montero (Call Me By Your Name)» publié le 26 mars 2021. Avec plus de 30 millions de vues en trois jours, la vidéo du rappeur américain de 21 ans revisite la Bible en y mêlant enfer et paradis avec des références queer. On y voit notamment le jeune homme faire une danse lascive à Satan. Si la vidéo cartonne sur le web, elle a aussi créé la polémique aux États-Unis. Des partis conservateur accusent l’artiste de corrompre la jeunesse, avec de telles images. Le rappeur anglais Mint Chip s’est aussi offusqué sur Twitter, en postant une vidéo du rappeur donnant un concert dans une école. «Le système cible les enfants. Les fans de Lil Nas X sont principalement des enfants.» Piqué à vif, Lil lui a répondu du tac au tac: «Il n’y a aucun système. J’ai pris la décision de créer ce clip. Je suis un adulte. Je ne vais pas passer ma carrière à essayer de plaire aux enfants. C’est ton taf.»