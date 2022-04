Hockey – Son coach met fin à sa série record, les fans en colère

«Ça fait partie de l’industrie»

Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été vives. De nombreux fans et suiveurs dénoncent un manque de respect envers le vétéran et beaucoup auraient souhaité que la série se poursuive au moins jusqu’à 1000 matches. Les Flyers se sont inclinés face à Toronto samedi (3-6) et c’est l’attaquant Phil Kessel, qui se frotte les gants. Le joueur des Coyotes de l’Arizona a disputé les 968 derniers matches de ses équipes et il se retrouve à 21 matches du record de Yandle pour lui succéder en tant pour lui ravir le titre du nouveau «homme de fer».